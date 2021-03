Un artista ha messo la mascherina ai classici della storia dell’arte

(Di lunedì 29 marzo 2021) Sembrerà strano, ma la pandemia, con i lavori dell’tedesco Volker Hermes, c’entra ben poco: il suo progetto, attraverso cui rielabora e manipola i ritrattifasciando le teste dei soggetti con strane maschere intorno a occhi, naso e bocca, è nata dieci anni fa, in epoca non sospetta. Un innocente gioco d’immaginazione tornato alla ribalta nell’ultimo anno, da quando l’umanità intera si è ritrovata parzialmente velata dietro mascherine variopinte e tessuti colorati a causapandemia. Non è un caso che quelle di Volker siano fantasie puramente estetizzate, che poco hanno a che fare con le precauzioni sanitarie: l’attenzione è per i colori, le fantasie, le strane e assurde costruzioni prive di buon senso con cui avvolge i visi dei soggetti, in un progetto che fa del ...

Come noterete dalle tante bocche scoperte, la pandemia non c'entra nulla; ciononostante, i lavori di Volker Hermes sono tornati alla ribalta in questi mesi proprio grazie alle tante maschere e ...Pezzetti di ceramica, che hainsieme, quasi fossero un mandala tibetano. Quando Serena lo ha ... In effetti l'riesce a creare situazioni di notevole concettualità espressiva, che però ...Come noterete dalle tante bocche scoperte, la pandemia non c'entra nulla; ciononostante, i lavori di Volker Hermes sono tornati alla ribalta in questi mesi proprio grazie alle tante maschere e mascher ...Il 2020 è stato un anno duro per tutti e il mercato dell'arte non fa eccezione. È il momento giusto per investire in opere d'arte?