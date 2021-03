Ultimo giorno per il Lazio in zona rossa prima di Pasqua: aumentano i ricoveri e le terapie intensive. Ecco i dati di oggi (Di lunedì 29 marzo 2021) Su oltre 10.000 tamponi nel Lazio (-4.888 rispetto alla giornata di ieri) e oltre 4.000 antigenici (per un totale di oltre 14.000 test) si sono registrati 1.403 nuovi casi positivi. 45 i pazienti deceduti e quelli 1.561 i guariti. Leggi anche: Covid, nel Lazio preoccupa il dato delle terapie intensive: toccato il picco di 370 ricoverati “Diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 14%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 9%. I casi a Roma città sono a quota 800? – commenta l’assessore D’Amato. Coronavirus nel Lazio: la situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 385 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 marzo 2021) Su oltre 10.000 tamponi nel(-4.888 rispetto alla giornata di ieri) e oltre 4.000 antigenici (per un totale di oltre 14.000 test) si sono registrati 1.403 nuovi casi positivi. 45 i pazienti deceduti e quelli 1.561 i guariti. Leggi anche: Covid, nelpreoccupa il dato delle: toccato il picco di 370 ricoverati “Diminuiscono i casi, mentrei decessi, ie le. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 14%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 9%. I casi a Roma città sono a quota 800? – commenta l’assessore D’Amato. Coronavirus nel: la situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 385 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con ...

nzingaretti : Domani per il Lazio ultimo giorno in zona rossa e arriveremo a 1 milione di dosi somministrate del vaccino anti… - TgLa7 : #Covid: nessun morto in Umbria nell'ultimo giorno. Continua discesa attuali positivi lieve risalita ricoverati - MRZ1977 : RT @Mb_yk01_92_8501: Il 31 marzo è l'ultimo giorno per firmare la proposta di legge popolare contro la propaganda nazifascista L'ANTIFASC… - mariorossinet : L’ULTIMO GIORNO DEL CINEMA AZZURRO SCIPIONI - infoitinterno : Covid-19. In Basilicata 3 decessi, 148 nuovi casi e 59 guariti nell’ultimo giorno -