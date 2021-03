Ultime Notizie Serie A | tutte le news della giornata

(Di martedì 30 marzo 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 23.30 – Milan. tegola Brahim Diaz – Il Milan deve fare i conti con un altro infortunio: secondo quanto riportato da AS, Brahim Diaz ha accusato un problema alla caviglia e dunque è costretto a fermarsi. Ore 22.40 – Torino, Nkoulu torna negativo al Covid – Può sorridere Davide Nicola. Il Torino ha ritrovato l’ultimo giocatore rimasto negativo: Nicolas Nkoulou. Il difensore è risultato negativo a due tamponi ed è dunque guarito Ore 22.30 –A, il comunicato sull’offerta rifiutata di Sky – La LegaA svela l’offerta di Sky, non sufficiente per i club per l’acquisizione del pacchetto 2. Il comunicato Ore 22.00 – Udinese, ...

Advertising

sole24ore : #Coronavirus, ultime notizie: #Speranza: «Estate con meno limitazioni e viaggi con il pass vaccinale»… - fanpage : Salvini vuole riaprire tutto dopo Pasqua (e Zangrillo è d’accordo) - fanpage : #Lockdown dopo la scoperta di 7 nuovi casi: succede a Birsbane, in Australia - EmanuelaNave : RT @comunetn: ?? #TrentoBio, ecco il nuovo logo per le produzioni agricole #biologiche del Comune di Trento: verrà messo a disposizione dell… - PianetaMilan : Ecco le Top News di oggi ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Corriere della Sera

Il nuovo Covid in Italia si chiama VOC 202012/01, la variante inglese. I contagiati, di solito, hanno una carica virale molto più alta e questo facilita la sua trasmissione. 'Verissimo. Però, per la ...Isola 2021, Ilary Blasi bacchetta Massimiliano Rosolino in diretta: 'Ma allora non hai capito niente!'. L'inviato dell'Isola dei famosi continua a non convincere e il pubblico rimpiange Alvin. Il ...Martedì prossimo il nostro consiglio Comunale discuterà un ordine del giorno che la Rete delle città in comune ha proposto alle assemblee cittadine per chiedere ai governi e al ...All’indomani della grande ed ennesima vittoria in quel di Reggio Calabria a tenere banco è la notizia dell’ultimo ingaggio della società beneventana. Arriva alla corte ...