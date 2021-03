Ultime Notizie Roma del 29-03-2021 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 marzo 2021)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Milano Ferrigno non ci interessa fare classifica non interessa che ci siano i vaccini siamo in guerra servono norme da guerra lo dice Fabrizio Curcio capo della protezione civile oggi a Genova per l’apertura del Mattia finale della fiera insieme al commissario per l’emergenza figliolo che sul coinvolgimento della sanità privata nelle vaccinazioni afferma Ok ad ogni mezzo che sia legale mercoledì Curcio e fin quando saranno in Lombardia la lega dice no a chiusure indipendentemente dai dati e Sentite questa notizia Zero morti contagiati per covid-19 non succedeva da sei mesi lo confermano i dati disaggregati diffusa dalla pubblica England ha ripresi dai media del regno dopo le cifre nazionali diffuse domenica su un totale di decessi giornalieri ridotto a 19 in tutto ...