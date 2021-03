UK, a Londra nessun morto di Covid dopo 6 mesi: tornano eventi sportivi e ritrovi all’aperto (Di lunedì 29 marzo 2021) La Gran Bretagna procede spedita verso l’uscita dell’emergenza. Nella giornata di ieri la capitale, Londra, non ha registrato alcune decesso di Covid. Non succedeva da sei mesi. Londra, nessun morto di Covid: non succedeva da sei mesi Il picco di morti a Londra per Covid-19 risale ad aprile 2020, quando la città divenne l’epicentro della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 29 marzo 2021) La Gran Bretagna procede spedita verso l’uscita dell’emergenza. Nella giornata di ieri la capitale,, non ha registrato alcune decesso di. Non succedeva da seidi: non succedeva da seiIl picco di morti aper-19 risale ad aprile 2020, quando la città divenne l’epicentro della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

sedicizero : RT @pierlui61158210: @osamundR @a_meluzzi Amsterdam 7 marzo 2021. Anche qui, come a Londra, tutti senza museruola (ovviamente nessun obblig… - pierlui61158210 : @osamundR @a_meluzzi Amsterdam 7 marzo 2021. Anche qui, come a Londra, tutti senza museruola (ovviamente nessun obb… - RosannaAnargie : #VirginiaWoolf 25 gennaio 1882, Kensington, Londra #28Marzo 1941, Lewes, Inghilterra “ Non c’è cancello, nessuna s… - putipherio : mi manca Londra, non mi immagino in nessun altro posto - orsi_massimo : @teoxandra fatto AstraZeneca qui a Londra, sarò stato fortunato ma nessun problema, nemmeno un mal di testa. Speriamo funzioni. -

