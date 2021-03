UFFICIALE – La Roma perde pezzi, stagione finita per Kumbulla (Di lunedì 29 marzo 2021) UFFICIALE, la Roma perde Kumbulla stagione finita per il difensore della Roma Kumbulla, dopo l’infortunio in nazionale la diagnosi parla chiaro: lesione al menisco esterno … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 29 marzo 2021), laper il difensore della, dopo l’infortunio in nazionale la diagnosi parla chiaro: lesione al menisco esterno … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

zazoomblog : UFFICIALE – La Roma perde pezzi stagione finita per Kumbulla - #UFFICIALE #perde #pezzi #stagione - ForzAzzurri1926 : UFFICIALE, NOTIZIA TERRIBILE ALTRO INFORTUNIO IN NAZIONALE, LA DIAGNOSI PARLA CHIARO. STAGIONE A RISCHIO, I TIFOSI… - LazioChannel : UFFICIALE: #ASRoma - Stagione finita per #Kumbulla - primavera_rossa : Diodato - Fino a farci scomparire (Video Ufficiale) - romamobilita : @Rinascimentorom Le livree dei bus non sono di nostra competenza. In questo momento di crisi dovuta alla pandemia R… -