UFFICIALE – Jiangsu Suning fuori dal campionato cinese

(Di lunedì 29 marzo 2021) Ora è: lonon prenderà parte al2021. Giocatori e staff lasciati senza stipendio Ora è arrivata anche l’ufficialità. Lonon prenderà parte al2021. Lo ha ufficializzato la CFA, federazione calcistica: non è stata approvata la licenza CSL e per questo i campioni in carica non saranno ai nastri di partenza. Al posto dell’ex club del gruppoci sarà il Cangzhou Mighty Lions, con la famiglia Zhang che non è riuscito a trovare un compratore per il club vista l’alta richiesta economica Leggi su Calcionews24.com

La Gazzetta dello Sport

