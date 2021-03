Uefa, niente VAR e Goal line durante le qualificazioni al Mondiale (Di lunedì 29 marzo 2021) La Uefa, dopo le recenti polemiche, ha spiegato i motivi dell’assenza della tecnologia nelle partite di qualificazione al Mondiale 2022 La Uefa si è finalmente espressa su un argomento che in questi giorni ha fatto tanto parlare: l’assenza della VAR e della Goal line nelle partite di qualificazione al Mondiale 2022. Tutto nasce da due episodi che hanno avuto come protagonisti altrettanti giocatori della Juventus quali Matthijs de Ligt e Cristiano Ronaldo. I due atleti si sono visti negare due clamorosi gol in Turchia-Olanda e Serbia-Portogallo. Due incidenti che la Goal line technology avrebbe facilmente potuto evitare. La Uefa, per quanto riguarda le sole partite delle squadre europee, ha escluso l’impiego del dispositivo. Se ... Leggi su zon (Di lunedì 29 marzo 2021) La, dopo le recenti polemiche, ha spiegato i motivi dell’assenza della tecnologia nelle partite di qualificazione al2022 Lasi è finalmente espressa su un argomento che in questi giorni ha fatto tanto parlare: l’assenza della VAR e dellanelle partite di qualificazione al2022. Tutto nasce da due episodi che hanno avuto come protagonisti altrettanti giocatori della Juventus quali Matthijs de Ligt e Cristiano Ronaldo. I due atleti si sono visti negare due clamorosi gol in Turchia-Olanda e Serbia-Portogallo. Due incidenti che latechnology avrebbe facilmente potuto evitare. La, per quanto riguarda le sole partite delle squadre europee, ha escluso l’impiego del dispositivo. Se ...

Advertising

nonela_radio : UEFA: «Niente VAR nelle qualificazioni per il Covid» - ROBYBOX : L’UEFA vuole garanzie che a metà Aprile si possa aprire lo stadio Olimpico almeno al 25% della capienza altrimenti… - sportli26181512 : Under 21, niente ricorso per la squalifica di Tonali: Sandro Tonali è già tornato a Milano dopo la squalifica di tr… - ILOVEPACALCIO : #UEFA: «Niente #VAR nelle qualificazioni a causa del #Covid» - Ilovepalermocalcio - OmarSarcinella : RT @CalcioFinanza: UEFA: «Niente VAR nelle qualificazioni Mondiali per la pandemia» -