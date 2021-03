Twitter vicino alla fine? Spunta l’alternativa su cui molti stanno virando (Di lunedì 29 marzo 2021) A quanto sembra, diversi utenti stanno abbandonando Twitter, virando su un’alternativa che sta prendendo sempre più piede Twitter (Pixabay)Tra le varie piattaforme digitali che hanno conquistato il popolo del web negli ultimi anni, è presente senza alcun dubbio Twitter. A differenza di altri colossi come Instagram o Tik Tok, è caratterizzata dalla presenza di notizie, riportate anche dai vari organi di stampa. Ogni utente che si registra ha la possibilità di creare una propria pagina, sulla quale postare qualsiasi tipo di contenuto, da una news a un pensiero personale. Il lancio è avvenuto nel 2006 e, nel giro di non molto tempo, un sempre crescente numero di persone si sono iscritte, fino a rendere Twitter uno dei giganti del settore. Il nome del ... Leggi su kronic (Di lunedì 29 marzo 2021) A quanto sembra, diversi utentiabbandonandosu un’alternativa che sta prendendo sempre più piede(Pixabay)Tra le varie piattaforme digitali che hanno conquistato il popolo del web negli ultimi anni, è presente senza alcun dubbio. A differenza di altri colossi come Instagram o Tik Tok, è caratterizzata dpresenza di notizie, riportate anche dai vari organi di stampa. Ogni utente che si registra ha la possibilità di creare una propria pagina, sulla quale postare qualsiasi tipo di contenuto, da una news a un pensiero personale. Il lancio è avvenuto nel 2006 e, nel giro di non molto tempo, un sempre crescente numero di persone si sono iscritte, fino a rendereuno dei giganti del settore. Il nome del ...

MediasetTgcom24 : Austria, donna e bimba trovate uccise in un'auto vicino a Vienna #Austria - Giorgiolaporta : Trasformare il #Pd nel #PartitoDegliImmigrati. Sono disperati: gli italiani più li conoscono da vicino e meno li vo… - pisto_gol : Ciao Daniel, adesso gioca in Paradiso ?? Sono vicino alla famiglia e ai compagni della Lazio nel loro enorme dolore… - Framancu : RT @marcosimoni_: Guardate che fico il nuovo campo da basket vicino ponte Marconi a Roma. Iniziativa della Regione grazie a @MartaLeonori ,… - MauroPelliccia8 : RT @worldernest: Comincia a farmi un po' pena. Spero che i genitori che mi sembrano ancora persone in gamba gli stiano vicino e non lo schi… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter vicino Simone Gianlorenzi, 'Il rock è la colonna sonora della mia vita': la musica, l'amore e le rivincite del famoso chitarrista Io non potevo supportarla da vicino e quindi ho deciso di sfruttare Twitter. Da fuori la casa ho cercato di proteggerla il più possibile, facendo del mio meglio. Per me che non sono abituato ad ...

Monterosi FC: Costantini stende il Nola Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email Print Telegram Il Monterosi a caccia della settima vittoria di fila ... Nola vicino al gol al 28 quando Baratto gira in area dopo una schema da punizione ma ...

Twitter vicino alla fine? Spunta l’alternativa su cui molti stanno virando kronic Marchisio: “Benzema fu vicino. Niente Champions? Non me lo spiego” Claudio Marchisio, durante un'intervista con Cronache di Spogliatoio, ha toccato tanti temi partendo dal legame fortissimo con la Juventus ...

Io non potevo supportarla dae quindi ho deciso di sfruttare. Da fuori la casa ho cercato di proteggerla il più possibile, facendo del mio meglio. Per me che non sono abituato ad ...FacebookPinterest WhatsApp Email Print Telegram Il Monterosi a caccia della settima vittoria di fila ... Nolaal gol al 28 quando Baratto gira in area dopo una schema da punizione ma ...Claudio Marchisio, durante un'intervista con Cronache di Spogliatoio, ha toccato tanti temi partendo dal legame fortissimo con la Juventus ...