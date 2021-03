Tv Italiana in lutto | l’annuncio è avvenuto in diretta

Leggi su howtodofor

La carriera di Vaime tra radio e Tv Vaime resta nella storia della televisione per aver scritto alcuni dei programmi più noti di sempre, tra cui Quelli della domenica, Canzonissima, Tante scuse e Risatissima. In questi ultimi anni aveva lavorato al fianco di Maurizio Costanzo, presentando insieme a lui diversi programmi su Rai Uno tra cui Memorie dal bianco e nero nel 2010, Di che talento sei? del e S'è fatta notte dal 2012. Inoltre, per molti anni era stato il volto quotidiano del programma mattutino di La7 Coffe Break, condotto da Tiziana Panella, dove commentava le notizie della giornata insieme a Paolo Sottocorona. Sulla stessa rete ha condotto il sabato e la domenica il dibattito di Omnibus Weekend, il magazine di Omnibus e nello stesso programma quotidiano ha avuto una rubrica per lungo tempo. Ma c'erano state anche le fiction e alcuni musical ...