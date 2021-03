Tv | addio a Enrico Vaime Costanzo | “Era la persona più ironica che abbia mai conosciuto” ESCLUSIVA

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 29 marzo 2021)è morto al Policlinico Gemelli di Roma il 28 marzo. Aveva 85 anni.è considerato uno dei più grandi autori radiofonici e televisivi italiani. Alla Rai dal 1960, ha firmato per la tv circa 200 programmi, fra cui i varietà Quelli della domenica (1968), Canzonissima ’68 e ’69, Fantastico ’88 e, con Maurizio, Memorie dal bianco e nero (Rai Uno). Proprio conla sua ultima esperienza sul piccolo schermo: S’è fatta notte, dal 2012 al 2016. “Lo ricorderemo stasera in trasmissione – spiega Mauriziocontattato da VelvetMag -. Era lapiùche iomai. Sono molto addolorato”. Non solo Tv, anche radio, teatro e libri Nella sua lunghissima carriera ...