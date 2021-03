(Di lunedì 29 marzo 2021) Dopo Pasqua, secondo il piano del Governo,nelle zone rosse si tornerà in classe, almeno fino alla prima media. Le scuole superiori resteranno in Dad, nelle zone rosse, mentre nelle arancioni si proseguirà fino al 50% di didattica in presenza e l'altro 50% a distanza. L'ultimo pezzo di anno scolastico, quello decisivo, sarà comunque contraddistinto dallo stesso problema dello scorso anno, ovvero:, nonostante la Dad? L'articolo .

orizzontescuola : Tutti promossi anche quest'anno oppure si boccerà? - aperegina61 : @Corriere Anche quest'anno il quesito è lo stesso dell'anno scorso 'tutti promossi'? O tutti ricorsi? Il ministro B… - spray_liz : Ancora tutti promossi?!?! CHE SCHIFO

CUNEO CRONACA - "A Bra siamo scesi in piazza per chiedere la riapertura della scuola per tutti. L'associazione Scuole Aperte Cuneo, di cui noi rappresentiamo il territorio braidese, chiede di: - garan ...Nei casi dubbi - prosegue il Corriere - si potrebbe promuovere con l'obbligo di recupero ... speranza che in autunno si sarebbe tornati alla normalità, di far passare tutti, salvo poi recuperare a ...