Treviglio | la variazione di bilancio porta 400mila euro | per percorsi rurali e manutenzioni

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 29 marzo 2021) Primadidel 2021 per il Comune di, con notizie positive per i trevigliesi. Sarà infatti recepito il contributo regionale di 200milache l’amministrazione destinerà al potenziamento e alla valorizzazione di dueciclo-pedonali: il lotto B del collegamento Castel Cerreto-Geromina tramite via Pasturana e via Guido Reni e il percorso di via Pagazzano. Grazie al lavoro di questi anni, il Comune dipotrà anche liberare 208miladel Fondo crediti di dubbia esigibilità, facoltà concessa ai comuni “virtuosi” che hanno rispettato nell’esercizio precedente a quello di riferimento i seguenti indicatori: riduzione del debito commerciale residuo; indicatore dei pagamenti delle fatture ricevute. Con ...