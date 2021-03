Trans | un cambio di mentalità negli ultimi decenni

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 29 marzo 2021) L’utilizzo del termineè sempre più ricorrente e sta diventando parte del linguaggio comune. Segno di come i tempi stanno cambiando e di come nuovi atteggiamenti e nuove sensibilità nei confronti delle tematiche riguardanti la sessualità e il genere. Tuttavia nel parlare comune la parolaviene utilizzata nelle più diverse accezioni e spesso in modo confusionario. Così come non mancano epiteti volgari o negativi che ancora troviamo in bocca alle persone con pregiudizi. La parolaè comunemente utilizzata per indicare chiunque non rientri nei confini della divisione binaria tra maschile e femminile. Esse viene spesso accompagnata con la terminazioneessuale, per indicare medicalmente e legalmente parlando, le persone non operate ai genitali. Oppure, con la parola inglese gender per indicare ...