Traffico Roma del 29-03-2021 ore 17 | 00

(Di lunedì 29 marzo 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato Italiane a Montesacro possibili rallentamenti per incidente in Piazza Monte Gennaro verso via della Bufalotta anche in via Labicana possibili difficoltà di circolazione per un incidente avvenuto sulla sede tranviaria all’altezza di via dei Normanni a Lido di Ostia rallentamenti sempre per incidente lungo viale delle Repubbliche Marinare all’altezza di Corso Duca di Genova nel rione Prati sono iniziati oggi lavori di potatura su Viale delle Milizie chiuso tra via Silvio Pellico e viale Angelico In entrambe le direzioni nella fascia oraria dalle 6 del mattino alle 18 del pomeriggio di conseguenza la ...