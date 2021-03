Tra i litiganti Dazn e Sky, gode Tim: s’è presa il calcio senza comprarlo e lo usa per vendere la fibra (Di lunedì 29 marzo 2021) Il calcio potrebbe portare l’internet veloce nelle case degli italiani “come alla fine degli anni ’70 fu la pornografia a spingere il mercato globale del vhs”. Repubblica forza un po’ il paragone, ma i diritti tv della Serie A aggiudicati in esclusiva a Dazn aprono un fronte finora inedito della guerra commerciale delle telecom in Italia: Tim si sta prendendo tutto. E lo sta facendo di sponda, senza entrare direttamente come giocatore in una partita molto complicata. Usa il calcio per affondare il colpo sul mercato delle connessioni ultraveloci, vendendolo – di fatto ha già cominciato – come un contenuto “suo”, pur non avendo partecipato all’asta bandita dalla Lega. Come scrive Repubblica “dall’inizio della prossima stagione il gigante della rete, grazie alla collaborazione con la tv in streaming di Access Industries, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 29 marzo 2021) Ilpotrebbe portare l’internet veloce nelle case degli italiani “come alla fine degli anni ’70 fu la pornografia a spingere il mercato globale del vhs”. Repubblica forza un po’ il paragone, ma i diritti tv della Serie A aggiudicati in esclusiva aaprono un fronte finora inedito della guerra commerciale delle telecom in Italia: Tim si sta prendendo tutto. E lo sta facendo di sponda,entrare direttamente come giocatore in una partita molto complicata. Usa ilper affondare il colpo sul mercato delle connessioni ultraveloci, vendendolo – di fatto ha già cominciato – come un contenuto “suo”, pur non avendo partecipato all’asta bandita dalla Lega. Come scrive Repubblica “dall’inizio della prossima stagione il gigante della rete, grazie alla collaborazione con la tv in streaming di Access Industries, ...

