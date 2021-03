Tottenham, Bale: “Per contratto dovrò tornare a Madrid, nessuna mancanza di rispetto” (Di lunedì 29 marzo 2021) Gareth Bale ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua esperienza al Tottenham, la quale sembrerebbe al capolinea. L’esterno d’attacco ha parlato ai microfoni dei giornalisti gallesi, precisando le condizioni dell’attuale contratto che lo lega ai londinesi: “Per quanto riguarda la prossima stagione, legalmente il mio contratto dice che dovrò tornare a Madrid. È letteralmente quello che dovrò fare, non credo sia una mancanza di rispetto nei confronti di nessuno. Appartengo al Real Madrid. L’accordo dice che sono in prestito al Tottenham fino al termine della stagione e poi tornerò. Il motivo per cui sono andato via era perché volevo giocare, prendere ritmo e godermi il ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 marzo 2021) Garethha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua esperienza al, la quale sembrerebbe al capolinea. L’esterno d’attacco ha parlato ai microfoni dei giornalisti gallesi, precisando le condizioni dell’attualeche lo lega ai londinesi: “Per quanto riguarda la prossima stagione, legalmente il miodice che. È letteralmente quello chefare, non credo sia unadinei confronti di nessuno. Appartengo al Real. L’accordo dice che sono in prestito alfino al termine della stagione e poi tornerò. Il motivo per cui sono andato via era perché volevo giocare, prendere ritmo e godermi il ...

