Tosca e il suo D’altro Canto come balsamo per cuori affannati

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 29 marzo 2021) Ieri è stata una giornata strana. Una bella giornata per certi versi. Una giornata molto brutta, bruttissima, per altri. Dovessi trovare un aggettivo, direi struggente. Anche se. Confesso un mio problema personale, che probabilmente poco si addice alla mia faccia, al me cui in qualche modo ho abituato chi legge. O forse no. Nei prossimi giorni, giuro, affronto questa cosa di quel che sono e quel che mostro e appaio. Oggi no, non ne ho voglia, e non ho la necessaria lucidità per farlo. Soprattutto ho altro da dire. Confesso un mio problema personale, dicevo, so che quando scrivo quel che scrivo viene letto con attenzione dai miei cari, a quattrocentoventisei chilometri da dove sto scrivendo. Voi potreste dire, e chi se ne frega, legittimo, ma questo è un diario, mi interessasse chiedere l’opinione di chiunque mi legga per decidere esattamente le parole da ...