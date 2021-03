Advertising

DiMarzio : #Torino, tampone negativo per #Nkoulou dopo 31 giorni - sportli26181512 : Torino, Nkoulou ha sconfitto il Covid: negativo dopo 31 giorni: Torino, Nkoulou ha sconfitto il Covid: negativo dop… - toropuntoit : Toro, la ripresa al Filadelfia (ancora senza Nkoulou): lavoro tecnico-tattico - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Nkoulou ha sconfitto il Covid, tampone negativo dopo 31 giorni - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Nkoulou ha sconfitto il Covid, tampone negativo dopo 31 giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Nkoulou

Nicolasè guarito dal Covid: gli ultimi test cui si è sottoposto il giocatore delhanno dato esito negativo. Ora il camerunese, che ha sconfitto il virus dopo 31 giorni, dovrà superare le ...Commenta per primo Buone notizie per il: anche Nicolasè finalmente guarito dal Covid. Il difensore, dopo circa un mese, quest'oggi ha ricevuto il responso negativo dall'ultimo tampone a cui si è sottoposto. Il centrale ...Nicolas N'Koulou, difensore del Torino, è risultato negativo al Covid dopo 31 giorni di agonia, Nicola potrebbe convocarlo per il derby ...Nicolas Nkoulou è guarito dal Covid: gli ultimi test cui si è sottoposto il giocatore del Torino hanno dato esito negativo. (ANSA) ...