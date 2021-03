Torino | Nkoulou è ancora positivo al Covid | si allena a casa

(Di lunedì 29 marzo 2021) Nicolasnon èguarito dal-19. Il difensore deldallo scorso 26 febbraio, èin isolamento dopo oltre un mese di malattia. Le sue condizioni, comunque, sono date in miglioramento: non si ènegativizzato, ma ha ripreso glimenti a. Per tornare al Filadelfia dovrà ovviamente aspettare il tampone negativo e, poi, sostenere le visite mediche. Difficilmentesarà dunque a disposizione di Nicola per il derby di sabato contro la Juventus. SportFace.

ANSA) – TORINO, 29 MAR – Migliorano le condizioni di Nicolas Nkoulou, positivo al Covid dallo scorso 26 febbraio e ancora in isolamento. Le sue condizioni migliorano, ma non si è ancora negativizzato.