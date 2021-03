Torino Juventus, Dybala torna in campo? Le ultimissime in vista del Derby (Di lunedì 29 marzo 2021) Torino Juventus – Sabato alle 18.00 i bianconeri torneranno in campo nel Derby della Mole. Pirlo non vuole sbagliare e per il match contro i cugini giocando tutte le carte a disposizione per trovare la vittoria e macinare punti importanti in classifica. Sabato si giocherà per vincere con la speranza di avere a disposizione alcuni degli infortunati, come Paulo Dybala. La motivazione è a mille e arriva anche dai senatori della squadra, i bianconeri vogliono chiudere questo finale di stagione giocandosi al massimo tutte le opportunità. Torino Juventus, le ultimissime su Dybala Un Derby all’insegna di Dybala? Il giocatore argentino è ancora in dubbio nonostante abbia ripreso ad allenarsi sul ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 29 marzo 2021)– Sabato alle 18.00 i bianconeri torneranno inneldella Mole. Pirlo non vuole sbagliare e per il match contro i cugini giocando tutte le carte a disposizione per trovare la vittoria e macinare punti importanti in classifica. Sabato si giocherà per vincere con la speranza di avere a disposizione alcuni degli infortunati, come Paulo. La motivazione è a mille e arriva anche dai senatori della squadra, i bianconeri vogliono chiudere questo finale di stagione giocandosi al massimo tutte le opportunità., lesuUnall’insegna di? Il giocatore argentino è ancora in dubbio nonostante abbia ripreso ad allenarsi sul ...

