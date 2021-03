Tomori | guarda che numeri | dalla tribuna a uomo chiave

(Di lunedì 29 marzo 2021) In questi giorni ha fatto parte di un club molto ristretto: il plotoncino di coloro che non hanno ricevuto chiamate dalle nazionali e che allo stesso tempo non sono alle prese con guai fisici. Quasi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tomori guarda

La Gazzetta dello Sport

...del giocatore del Nantes con la partenza di Meite Il Milan - come raccontato in mattinata -... anche perché si spenderà per riscattaree Tonali. Il futuro di Meite, invece, resta tutto da ...E grazie a questa scioltezzaha messo a segno in poche settimane due colpi notevoli: prima ha confinato in panchina Romagnoli, che del Milan è il capitano, e poi ha definitivamente convinto ...Il difensore del Milan è il sesto per minutaggio tra chi ha cambiato squadra nel mercato di gennaio. Al Chelsea aveva giocato solo quattro volte ...Guardando a dati e statistiche della gara tra Fiorentina e Milan si può citare la prestazione positiva di Fikayo Tomori. Oltre allla sicurezza data a tutta la retroguardia rossonera, ...