Tokyo, il titolo di Nomura crolla: -16,3% dopo le perdite per due miliardi di dollari con hedge fund Usa (Di lunedì 29 marzo 2021) Crollo storico per il colosso giapponese Nomura: la banca nipponica ha chiuso la seduta alla Borsa di Tokyo registrando una perdita record del 16,3% a causa di una possibile perdita di due miliardi di dollari legata a una transazione con l'hedge fund americano Archegos Capital Management. Il fondo speculativo è stato costretto dalle sue banche creditrici a liquidare venerdì scorso circa 20 miliardi di dollari di azioni, con effetti pesanti per i conti del gruppo giapponese, di Credit Suisse e di altri istituto di credito. Anche gli svizzeri ammettono di aver riportato "perdite molto significative" derivanti dall'esposizione con un non meglio specificato fondo di investimento. Il gruppo svizzero in una nota sottolinea di non poter ...

