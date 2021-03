Tokyo 2020, flop del calcio Usa: ko con l'Honduras e niente Giochi (Di lunedì 29 marzo 2021) GUADALAJARA (MESSICO) - niente Tokyo 2020 per gli Stati Uniti che floppano e falliscono a sorpresa la qualificazione alle prossime Olimpiadi giapponesi. In semifinale la selezione a stelle e strisce ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 29 marzo 2021) GUADALAJARA (MESSICO) -per gli Stati Uniti chepano e falliscono a sorpresa la qualificazione alle prossime Olimpiadi giapponesi. In semifinale la selezione a stelle e strisce ...

Ko con l'Honduras, niente Olimpiade per gli Usa ... gli Stati Uniti, pur essendo favoriti nella zona Concacaf (Nord, Centro America e Caraibi), sono stati eliminati in semifinale per 2 - 1 dall'Honduras, che convalida il suo biglietto per Tokyo. La ...

Tokyo 2020, flop del calcio Usa: ko con l'Honduras e niente Giochi Corriere dello Sport.it L’Honduras di Rivas vola alle Olimpiadi di Tokyo Con la vittoria ottenuta questa notte nella semifinale del Torneo Pre-Olimpico ai danni degli USA per 2-1, l'Honduras di Rigoberto Rivas, in campo tutti e 90 i minuti, ha staccato il pass per la ...

