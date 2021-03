Tiki Taka stasera in tv? Niente puntata: ecco le motivazioni (Di lunedì 29 marzo 2021) Tiki Taka non andrà in onda durante la seconda serata di lunedì 29 marzo. Le motivazioni del cambio di programma di Mediaset sono da imputare alla pausa del campionato di Serie A, la quale ha lasciato spazio alle qualificazioni per i Mondiali in Qatar del 2022. Il programma storicamente condotto da Pierluigi Pardo, da qualche tempo tra le mani salde ed esperte di Piero Chiambretti, non intratterrà gli appassionati di calcio italiani, per la settimana corrente, a causa dello stop del campionato di massima serie italiana. Tiki Taka tornerà a partire da lunedì 5 aprile, con i consueti ospiti ad arricchire il pathos e l’interesse specifico del programma di approfondimento sportivo, da anni fulcro delle serata degli italiani. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 29 marzo 2021)non andrà in onda durante la seconda serata di lunedì 29 marzo. Ledel cambio di programma di Mediaset sono da imputare alla pausa del campionato di Serie A, la quale ha lasciato spazio alle qualificazioni per i Mondiali in Qatar del 2022. Il programma storicamente condotto da Pierluigi Pardo, da qualche tempo tra le mani salde ed esperte di Piero Chiambretti, non intratterrà gli appassionati di calcio italiani, per la settimana corrente, a causa dello stop del campionato di massima serie italiana.tornerà a partire da lunedì 5 aprile, con i consueti ospiti ad arricchire il pathos e l’interesse specifico del programma di approfondimento sportivo, da anni fulcro delle serata degli italiani. SportFace.

Advertising

AleDigio89 : RT @cmdotcom: Dalla Champions in Albania a Tiki Taka, che spettacolo Eva Murati! E quella passione per la Juve... FOTO - DottorStrowman2 : @oprofondo Impegnati a rincorrere la palla nel tiki taka guardioliano - SteOlicity : @GIOVANNI___1979 @Lexie94224236 @giacomourtis No nn c'é tiki taka oggi xké hanno giocato le nazionali - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: Dalla Champions in Albania a Tiki Taka, che spettacolo Eva Murati! E quella passione per la Juve... FOTO - GIOVANNI___1979 : @Lexie94224236 @giacomourtis ?? ...stasera nn sarà a Tiki Taka ?! -