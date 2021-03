The Suicide Squad: Missione Suicida, James Gunn condivide due spot televisivi (Di lunedì 29 marzo 2021) Il regista James Gunn ha condiviso online due nuovi spot televisivi di The Suicide Squad: Missione Suicida, in arrivo nelle sale in estate. The Suicide Squad arriverà ad agosto nelle sale e il regista James Gunn ha condiviso gli spot televisivi dell'atteso lungometraggio. Nel primo dei due filmati si vede anche il personaggio interpretato da Peter Capaldi pronunciare qualche battuta. Peter Capaldi interpreta nel film Thinker, un supervillain che indossa sulla testa un'invenzione che gli permette di amplificare il suo intelletto già geniale e gli dà poteri come telecinesi e telepatia, che viene catturato dalla Task Force X si ritrova alle prese con Rick ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 29 marzo 2021) Il registaha condiviso online due nuovidi The, in arrivo nelle sale in estate. Thearriverà ad agosto nelle sale e il registaha condiviso glidell'atteso lungometraggio. Nel primo dei due filmati si vede anche il personaggio interpretato da Peter Capaldi pronunciare qualche battuta. Peter Capaldi interpreta nel film Thinker, un supervillain che indossa sulla testa un'invenzione che gli permette di amplificare il suo intelletto già geniale e gli dà poteri come telecinesi e telepatia, che viene catturato dalla Task Force X si ritrova alle prese con Rick ...

