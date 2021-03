The Falcon and the Winter Soldier racconta un’America dipendente da armi ed eroismo

(Di lunedì 29 marzo 2021) La miniserie Theand the, incentrata sulle avventure di Sam Wilson (Antony Mackie) e Bucky Barnes (Sebastian Stan) e ambientata dopo gli eventi visti in Avengers: Endgame, in soli due episodi ha già conquistato il consenso di critica e pubblico. In un mondo instabile, pieno di conflittualità e crisi geopolitiche, i due protagonisti si ritrovano a dover fare i conti con la propria identità, con il proprio passato e futuro, ammettendo l’incapacità a rifarsi una vita, a causa di quel blip con cui Thanos li aveva sostanzialmente fatti scomparire per cinque anni. La serie vede Wilson alle prese con la difficile eredità di Capitan America, simboleggiata da quello scudo che il soldato perfetto gli aveva donato alla fine di Endgame. Un passaggio di consegne che peròmostra di rifiutare, donando lo ...

Ultime Notizie dalla rete : The Falcon

L a nuova serie Marvel, disponibile su Disney+ da qualche settimana, sta già riscuotendo un gran successo. In occasione dell'uscita, è stata presentata una nuova linea dedicata aandWinter Soldier della serie Funko POP! Dopo la serie dedicata a Wandavision e ai suoi protagonisti, è toccato anche aandWinter Soldier ricevere la loro serie Funko ...S ono state annunciate le date di inizio riprese di Ant - Man 3 e Captain Marvel 2: per entrambi partiranno il 31 maggio 2021 Con l'avvio definitivo della 4 fase dell'MCU con WandaVision eandWinter Soldier , i Marvel Studios si preparano a rientrare nelle sale dei cinema . E' infatti ufficiale la data di inizio riprese di Captain Marvel 2 e Ant - Man 3 : entrambe le ...Sono state annunciate le date di inizio riprese di Ant-Man 3 e Captain Marvel 2: per entrambi partiranno il 31 maggio 2021.In occasione dell'uscita della serie TV è stata presentata una nuova linea dedicata The Falcon and the Winter Soldier della serie Funko POP!.