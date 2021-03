Tg Sanità | edizione del 29 marzo 2021

Leggi su dire

(Di lunedì 29 marzo 2021) Linea dura del premier Mario Draghi sugli operatori sanitari che hanno rifiutato il vaccino. “Il governo intende intervenire- ha detto- non va bene che operatori sanitari non vaccinati siano a contatto con malati. Immagino che arriverà un decreto”. Secondo il ministro della Salute, Roberto Speranza, intanto, quella sugli operatori sanitari non vaccinati è “una norma a nostro vaglio- ha confermato- ma riconosciamo che l’adesione del personale sanitario è stata molto ampia. C’è un pezzetto molto minimale, che stiamo quantificando, sul quale valutiamo un intervento con una norma”. – COVID. IN ZONA ROSSA SCUOLE APERTE FINO A PRIMA MEDIA DOPO PASQUA