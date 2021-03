Tg Politico Parlamentare | edizione del 29 marzo 2021

Leggi su dire

(Di lunedì 29 marzo 2021) Preoccupa la pressione sugli ospedali italiani chiamati a fronteggiare il picco della terza ondata di coronavirus. Secondo l’ultimo monitoraggio settimanale della cabina di regia, a livello nazionale l’occupazione dei posti di terapia intensiva ha raggiunto il 40%, dieci punti in più di quel 30% indicato dal ministero della Salute come soglia massima. Non va meglio a livello locale, con 13 regioni che hanno superato questo limite. Il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo prova a rassicurare: “In Italia arriveranno 3 milioni di dosi di vaccino entro fine mese”, dice. Mentre il capo della Protezione civile Curcio avverte: “Siamo in guerra”. Intanto, continua il confronto tra governo e regioni. Con palazzo Chigi che stoppa il governatore campano De Luca, pronto ad acquistare autonomamente dosi di Sputnik. Non se ne parla, dice il governo, dell’approviggionamento continuerà a occuparsense lo Stato centrale. FESTIVITÀ IN ROSSO E VACANZE ALL’ESTERO, E’ POLEMICA