(Di lunedì 29 marzo 2021) Novella Toloni L'atmosfera tra i vari conduttori del programma sarebbe così tesa da far ipotizzare importanti cambiamenti primo tra tutti l'addio, pare, del celebre presentatore Dietro le quinte dello storico programma di Rai Due si starebbe consumando una vera e propria rivoluzione. Negli studi de Iilnon sarebbe più sereno e questo starebbe portando i vertici di rete a valutare un cambiamento profondo nella squadra dei conduttori. L'indiscrezione è trapelata nelle scorse ore da TV Blog, che sul suo portale spiega: "Pare che ilnel cast de Inon sia il più idilliaco del mondo ed è una notizia ormai chiacchieratissima nell'ambiente". Una notizia che di per sé non sarebbe una novità, visto che negli ultimi anni - fatta salva la ...

Advertising

CaffeFou : Terremoto a I fatti vostri. Traballa la sedia di Giancarlo Magalli? 'Clima irrespirabile' - CrimsSama : @SirDistruggere Comunque in caso di terremoto sai che risatone si sarebbero fatti lei e il marito... - vatenacttencass : Terremoto oggi nell’Adriatico: avvertito da Abruzzo a Puglia e Campania | Magnitudo ed epicentro - fiorenzamarcel1 : RT @DomaniGiornale: Forte scossa di #terremoto intorno alle 14.45: sui social, segnalazioni da molte regioni italiani, tra cui Molise e Cam… - giurget18 : RT @DomaniGiornale: Forte scossa di #terremoto intorno alle 14.45: sui social, segnalazioni da molte regioni italiani, tra cui Molise e Cam… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto fatti

il Giornale

...venerdì dalla Regione Campania per l'acquisto del vaccino russo Sputnik è stato un... Al governo consiglio di non sparare numeri altisonanti sulle dosi disponibili ma di parlare con i...Ilsi è consumato in queste ore, l'Apss ha notificato che Nava si era dimesso ( Qui ... L'Azienda sanitaria ha avviato un'indagine interna per verificare ie i profili di ...Dietro le quinte dello storico programma di Rai Due si starebbe consumando una vera e propria rivoluzione. Negli studi de I Fatti Vostri il clima non sarebbe più sereno e questo starebbe portando i ...Una scossa di terremoto si è verificata pochi minuti fa in Campania ... Milioni di news dalla Campania per tenerti sempre aggiornato in modo chiaro e veloce, un occhio vigile sui fatti della tua città ...