Tennis | Binaghi | “Sinner e Musetti non hanno limiti | mi ricordano Borg e McEnroe”

(Di lunedì 29 marzo 2021) Il presidente della Federazione Italiana, Angelo, intervenuto a ‘La politica nel pallone’ in onda su Gr Parlamento, ha parlato della grande crescita dei due giovani azzurri Jannike Lorenzo: “Credo che cone gli altri ragazzi che ci sono dietro, perché stiamo lavorando anche sui più giovani, l’Italia non abbia. Dove arriveranno singolarmente dipenderà da tanti fattori, ma credo di poter dire che non ci sianosono molto diversi tra loro:, Panatta e Barazzutti. E’ bello perché danno a tutti gli appassionati italiani la possibilità di avere un beniamino tra i due” ha ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Binaghi

Metro

Lo ha dichiarato il presidente della Federazione ItalianaAngelo, intervenuto a "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento. "La situazione e' complessa perche' il tempo stringe. ...... quelle del nuoto e delsu tutte. Renato Di Rocco ha deciso, anche se non ha ancora sciolto ... in particolare da alcuni presidenti come Barelli e, che chiedono un cambiamento radicale, ...Roma, 29 mar. - (Adnkronos) - "Musetti e Sinner hanno caratteristiche diverse ricordano Borg e McEnroe o Panatta e Barazzutti. I nostri appassionati negli anni a venire potranno divertirsi a fare il t ..."Se ci sara' il pubblico agli Internazionali di tennis? E' presto per fare una valutazione del genere. Sono contento che se ne stia occupando il nostro partner, Sport e Salute, perche' sono molto piu' ...