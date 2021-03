Tennis | Binaghi | ‘pubblico agli Internazionali? Dopo Pasqua avremo notizie’

(Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. – (Adnkronos) – “E’ presto per fare una valutazione, sono contento che se ne stia occupando Sport e Salute. Penso chenotizie più concrete”. Lo dice il presidente della Feder, Angelo, in merito alla presenza del pubblicod’Italia di Roma in programma a maggio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Lo ha dichiarato il presidente della Federazione ItalianaAngelo, intervenuto a "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento. "La situazione e' complessa perche' il tempo stringe. ...... quelle del nuoto e delsu tutte. Renato Di Rocco ha deciso, anche se non ha ancora sciolto ... in particolare da alcuni presidenti come Barelli e, che chiedono un cambiamento radicale, ...Roma, 29 mar. - (Adnkronos) - "Musetti e Sinner hanno caratteristiche diverse ricordano Borg e McEnroe o Panatta e Barazzutti. I nostri appassionati negli anni a venire potranno divertirsi a fare il t ..."Se ci sara' il pubblico agli Internazionali di tennis? E' presto per fare una valutazione del genere. Sono contento che se ne stia occupando il nostro partner, Sport e Salute, perche' sono molto piu' ...