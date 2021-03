Tennis: Binaghi, ‘pubblico agli Internazionali? Dopo Pasqua avremo notizie’ (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. – (Adnkronos) – “E’ presto per fare una valutazione, sono contento che se ne stia occupando Sport e Salute. Penso che Dopo Pasqua avremo notizie più concrete”. Lo dice il presidente della FederTennis, Angelo Binaghi, in merito alla presenza del pubblico agli Internazionali d’Italia di Roma in programma a maggio. Il numero uno del Tennis italiano, ai microfoni de ‘La politica nel pallone’ su Gr Parlamento, è invece molto ottimista sulla presenza degli spettati alle Atp Finals di Torino di novembre. “Escludo che siano a porte chiuse. Se avremo il 30% o il 100% di pubblico è presto per dirlo ma visto che le vaccinazioni vanno avanti e, secondo quanto leggo, che per la fine dell’estate dovremmo avere immunizzato chiunque lo ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. – (Adnkronos) – “E’ presto per fare una valutazione, sono contento che se ne stia occupando Sport e Salute. Penso chenotizie più concrete”. Lo dice il presidente della Feder, Angelo, in merito alla presenza del pubblicod’Italia di Roma in programma a maggio. Il numero uno delitaliano, ai microfoni de ‘La politica nel pallone’ su Gr Parlamento, è invece molto ottimista sulla presenza degli spettati alle Atp Finals di Torino di novembre. “Escludo che siano a porte chiuse. Seil 30% o il 100% di pubblico è presto per dirlo ma visto che le vaccinazioni vanno avanti e, secondo quanto leggo, che per la fine dell’estate dovremmo avere immunizzato chiunque lo ...

