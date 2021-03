Advertising

TV7Benevento : Tennis: Binaghi, 'pubblico agli Internazionali? Dopo Pasqua avremo notizie'... - TV7Benevento : Tennis: Binaghi, 'Sinner e Musetti come Borg e McEnroe, non hanno limiti'... - RaiSport : ?? #Binaghi: 'Dopo Pasqua la decisione sul pubblico agli #Internazionali' Il n.1 della #Federtennis: 'Escludo che le… - sportface2016 : #Tennis, le dichiarazioni del presidente della #FIT Angelo #Binaghi - UnicaRadio : Altro sport: ATP 250: Sardegna Open, Binaghi punta al pubblico LEGGI -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Binaghi

Metro

Lo ha dichiarato il presidente della Federazione ItalianaAngelo, intervenuto a "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento. "La situazione e' complessa perche' il tempo stringe. ...... quelle del nuoto e delsu tutte. Renato Di Rocco ha deciso, anche se non ha ancora sciolto ... in particolare da alcuni presidenti come Barelli e, che chiedono un cambiamento radicale, ...Così il presidente della Fit, Angelo Binaghi, sui due 19enne azzurri, stelle emergenti del tennis mondiale. "Sinner, Musetti non hanno limiti, dove arriveranno dipende da tanti fattori -aggiunge il ...Il numero uno del tennis italiano, ai microfoni de 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento, è invece molto ottimista sulla presenza degli spettati alle Atp Finals di Torino di novembre. "Escludo ch ...