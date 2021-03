Tennis: Binaghi, ‘per portare Davis a Torino stiamo facendo di tutto’ (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. – (Adnkronos) – Davis a Torino? “Abbiamo partecipato a una gara come altre nazioni, stiamo facendo di tutto per poter giocare il girone e i quarti di finale in casa”. Lo dice il presidente della Fit, Angelo Binaghi, in merito alla possibilità di giocare le finali di Coppa Davis a Torino, la settimana dopo le Atp Finals 2021. “Vogliamo dare un vantaggio alla nostra nazionale che non si pone limiti e punta a vincere”, aggiunge Binaghi a ‘La politica nel pallone’ su Gr Parlamento. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. – (Adnkronos) –? “Abbiamo partecipato a una gara come altre nazioni,di tutto per poter giocare il girone e i quarti di finale in casa”. Lo dice il presidente della Fit, Angelo, in merito alla possibilità di giocare le finali di Coppa, la settimana dopo le Atp Finals 2021. “Vogliamo dare un vantaggio alla nostra nazionale che non si pone limiti e punta a vincere”, aggiungea ‘La politica nel pallone’ su Gr Parlamento. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

zazoomblog : Tennis: Binaghi ‘pubblico agli Internazionali? Dopo Pasqua avremo notizie’ - #Tennis: #Binaghi #‘pubblico - LaPresse_news : Coppa Davis, Binaghi: “Stiamo facendo di tutto per portarla a Torino” - TV7Benevento : Tennis: Binaghi, 'pubblico agli Internazionali? Dopo Pasqua avremo notizie'... - TV7Benevento : Tennis: Binaghi, 'Sinner e Musetti come Borg e McEnroe, non hanno limiti'... - RaiSport : ?? #Binaghi: 'Dopo Pasqua la decisione sul pubblico agli #Internazionali' Il n.1 della #Federtennis: 'Escludo che le… -