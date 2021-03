Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ? ATP MIAMI, JANNIK SINNER VOLA AGLI OTTAVI Battuto il russo Khachanov 4-6, 7-6, 6-4 ? #SkySport… - SkySport : Sinner, colpo strepitoso a Miami contro Khachanov ? ATP Miami Il programma di oggi su Sky ? - Eurosport_IT : 'Questa fatica è un privilegio e un onore'. Jannik #Sinner, 19 anni, testa, carattere e gioco già al top! ?????????… - RaiSport : ?? #AtpMiami: #Musetti si ferma al terzo turno, vince #Cilic L'azzurro cede al croato in due set #tennis… - TV7Benevento : Tennis: Atp Miami, Musetti ko con Cilic al 3° turno... -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Atp

Lo dice il presidente della Fit, Angelo Binaghi, in merito alla possibilità di giocare le finali di Coppa Davis a Torino, la settimana dopo leFinals 2021. 'Vogliamo dare un vantaggio alla nostra ...Data la sua popolarità, il sito dell'lo ha raggiunto per un'intervista, in cui viene svelato chi è Lorenzo Musetti senza la racchetta in mano. Queste le sue parole: 'Non mi piacciono molto i ...Miami, 29 mar. - (Adnkronos) - Si ferma al terzo turno la corsa di Lorenzo Musetti al torneo Atp Masters 1000 di Miami (cemento, montepremi 3.343.785 dollari). L'azzurro, numero 94 del mondo, cede al ...Jannik archivia già il successo sofferto contro Kakchanov: “Bello vincere ma martedì ce n’è già un’altra” Jannik Sinner ha fatto suo il terzo confronto ufficiale con Karen Khachanov, duro e combattuto ...