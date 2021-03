Tennis | Atp Miami | Musetti ko con Cilic al 3° turno

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Atp

Lo dice il presidente della Fit, Angelo Binaghi, in merito alla possibilità di giocare le finali di Coppa Davis a Torino, la settimana dopo leFinals 2021. 'Vogliamo dare un vantaggio alla nostra ...Data la sua popolarità, il sito dell'lo ha raggiunto per un'intervista, in cui viene svelato chi è Lorenzo Musetti senza la racchetta in mano. Queste le sue parole: 'Non mi piacciono molto i ...Miami, 29 mar. - (Adnkronos) - Si ferma al terzo turno la corsa di Lorenzo Musetti al torneo Atp Masters 1000 di Miami (cemento, montepremi 3.343.785 ...Jannik archivia già il successo sofferto contro Kakchanov: “Bello vincere ma martedì ce n’è già un’altra” Jannik Sinner ha fatto suo il terzo confronto ufficiale con Karen Khachanov, duro e combattuto ...