Tendercapital, Zani: "Prestiti da 40 miliardi a 3.500 aziende ossigeno per economia e per tenuta del sistema sociale" (Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) – "Il prestito da 40 miliardi di euro per 3.500 aziende che verrà approvato dal ministero dell'economia e delle Finanze nei prossimi giorni e che sarà gestito e garantito direttamente da Cassa Depositi e Prestiti, è un segnale incoraggiante. Un'inversione sostanziale, per quanto riguarda l'accesso al credito, che aiuterà la ripresa economica ma soprattutto la tenuta sociale del Paese". È quanto afferma Moreno Zani, fondatore e Presidente di Tendercapital, player internazionale indipendente attivo nel settore dell'asset management. "Da quanto emerge – continua Zani – la procedura sarà semplice e priva di lungaggini burocratiche e favorirà, di fatto, un'immissione massiccia di liquidità nel sistema economico

