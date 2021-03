Telese | 150 uova di Pasqua ai bambini del Centro Medico

(Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTerme (Bn) – Oggi sono state consegnate 150diai giovanissimi in cura presso ilRelax diTerme, grazie all’iniziativa messa in campo dal Comitato Telesia con il Comune diTerme. Lesono destinate sia ai pazienti che al personalee infermieristico. “Un piccolo gesto per donare un sorriso ae ragazzi che si stanno sottoponendo alle terapie dele anche a tutti coloro che si prendono cura ogni giorno di questi giovani pazienti” dice l’assessore del Comune diTerme, Piervincenzo Bisesto, che ha partecipato alla consegna delleinsieme ...

Telese Terme (Bn) – Oggi sono state consegnate 150 uova di Pasqua ai giovanissimi in cura presso il Centro Medico Relax di Telese Terme, grazie all'iniziativa messa in campo dal Comitato Telesia con il Comune di Telese Terme. Le uova sono destinate sia ai pazienti che al personale medico e infermieristico. "Un piccolo gesto per donare un sorriso a bambini e ragazzi che si stanno sottoponendo alle terapie del Centro e anche a tutti coloro che si prendono cura ogni giorno di questi giovani pazienti" dice l'assessore del Comune di Telese Terme, Piervincenzo Bisesto, che ha partecipato alla consegna delle uova insieme ...