Teatro Opera, Politi: chiediamo immediata riunione straordinaria Consiglio (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma – “chiediamo che il sovrintendente Fuortes venga a relazionare il Consiglio in merito alle scelte sinora fatte nell’ambito della gestione delle risorse umane del Teatro dell’Opera. Il continuo e sistematico depauperamento della forza lavoro sta minando non solo il futuro delle famiglie dei lavoratori in questione, ma il futuro stesso dell’istituzione Teatro dell’Opera.” “Un simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo ridotto ad essere un corpo da smembrare. Chiederemo una immediata riunione dell’Assemblea Capitolina con l’intento di affrontare la tematica dei licenziamenti in massa e sostenere la tutela del patrimonio lirico, sinfonico e artistico italiano”. Cosi’ in un comunicato Maurizio Politi, capogruppo Lega in Assemblea ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma – “che il sovrintendente Fuortes venga a relazionare ilin merito alle scelte sinora fatte nell’ambito della gestione delle risorse umane deldell’. Il continuo e sistematico depauperamento della forza lavoro sta minando non solo il futuro delle famiglie dei lavoratori in questione, ma il futuro stesso dell’istituzionedell’.” “Un simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo ridotto ad essere un corpo da smembrare. Chiederemo unadell’Assemblea Capitolina con l’intento di affrontare la tematica dei licenziamenti in massa e sostenere la tutela del patrimonio lirico, sinfonico e artistico italiano”. Cosi’ in un comunicato Maurizio, capogruppo Lega in Assemblea ...

