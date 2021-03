Tartufini al tiramisù senza mascarpone | solo 55 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 29 marzo 2021) Questa ricetta che andiamo a presentarti è piuttosto facile da preparare, ma anche di grandissima soddisfazione. Si tratta di una delizia che non lascerà indifferenti i tuoi amici golosi, soprattutto i bambini! Questi dolcetti eleganti e sfiziosi sono particolarmente buoni se consumati assieme a una buona tazza di caffè fumante, sia a colazione che a merenda (ma anche dopo pranzo non sono affatto sconsigliati, anzi). La nota sicuramente positiva è che si preparano, il che li rende molto più leggeri rispetto, diciamo così, ai tartufi “originali”. Chi tra voi è attento alla linea e alle calorie non può lasciarseli sfuggire. Ma vediamo finalmente alla ricetta. Gli ingredienti Sono necessari: 50 grammi di savoiardi; 100 grammi di ricotta light; 15 grammi di stevia (oppure 30 grammi di zucchero normale); mezza tazzina di caffè amaro ...