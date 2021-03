Advertising

zazoomblog : Taranto: contrae asbestosi in Arsenale Marina operaio saldatore sarà risarcito - #Taranto: #contrae #asbestosi - LaGazzettaWeb : Taranto: contrae asbestosi in Arsenale Marina, operaio saldatore sarà risarcito -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto contrae

La Gazzetta del Mezzogiorno

La Corte di Appello di Lecce ha riconosciuto lo status di 'vittima del dovere' a un operaio saldatore dell'Arsenale della Marina diaffetto da asbestosi, malattia contratta dopo aver 'lavorato in officina ed a bordo di navi militari contaminate dall'amianto'. Lo rende noto Luciano Carleo, presidente di Contramianto, la ...E sì, perchéè luogo di doppi. Ha una città nuova che sorge sulla terraferma e un'Isola ... raggruppa le vocali finali delle parole in unico suono, quasi incompiuto, che siindolente ...Il dipendente civile dell’Arsenale militare percepirà una pensione a vita di 1800 euro mensili oltre a un cospicuo risarcimento tra speciale elargizione, doppia annualità e arretrati che può stimarsi ...Annibale Cassano è un medico di 67 anni: un anno fa è stato contagiato dal coronavirus in ospedale e dopo sette mesi e mezzo di ricovero e tre giorni di coma avrebbe potuto fermarsi e andare in pensio ...