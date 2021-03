Tamponi gratuiti per gli studenti delle scuole superiori di Roma e del Lazio: come prenotarsi, dove farli e quando (Di lunedì 29 marzo 2021) Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, lo aveva già anticipato qualche giorno fa, ma ora è arrivata la conferma: da oggi e per tutto il mese di aprile, gli studenti delle scuole superiori possono fare il tampone rapido gratis. Un modo per far sì che il ritorno in classe, dal 7 aprile per le superiori, sia in sicurezza, nel rispetto di tutti i protocolli. Leggi anche: Nuovo Decreto Draghi, cosa cambia dopo Pasqua: regole e novità fino al 30 aprile per ristoranti, cinema, palestre e spostamenti Tamponi gratuiti per gli studenti delle scuole superiori nel Lazio: ecco come fare “Da oggi e per tutto il mese di aprile, gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 marzo 2021) Il Presidente della Regione, Nicola Zingaretti, lo aveva già anticipato qualche giorno fa, ma ora è arrivata la conferma: da oggi e per tutto il mese di aprile, glipossono fare il tampone rapido gratis. Un modo per far sì che il ritorno in classe, dal 7 aprile per le, sia in sicurezza, nel rispetto di tutti i protocolli. Leggi anche: Nuovo Decreto Draghi, cosa cambia dopo Pasqua: regole e novità fino al 30 aprile per ristoranti, cinema, palestre e spostamentiper glinel: eccofare “Da oggi e per tutto il mese di aprile, gli ...

