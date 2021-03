Tamponi agli alunni, il sindaco: 'Servono risorse, ma ci stiamo ragionando' (Di lunedì 29 marzo 2021) 'Screening per gli alunni che torneranno a scuola? Ci stiamo ragionando'. Il sindaco Valeria Mancinelli ha risposto così all'interrogazione del consigliere Francesco Rubini (Altra Idea di Città) sulle ... Leggi su anconatoday (Di lunedì 29 marzo 2021) 'Screening per gliche torneranno a scuola? Ci'. IlValeria Mancinelli ha risposto così all'interrogazione del consigliere Francesco Rubini (Altra Idea di Città) sulle ...

Advertising

matteorenzi : Per aprire le scuole servono i tamponi agli studenti, non i banchi a rotelle. Lo abbiamo gridato - inascoltati -… - ale336CO2 : Io sarò un po' tonto ma non capisco perché fare numerosi tamponi agli studenti e alle studentesse dovrebbe rendere le scuole 'più sicure'. - MrLin27 : RT @ItaliaVivaRoma1: Se avessero dato alla mia proposta di fare i tamponi agli studenti anziché comprare gli inutili banchi a rotelle, la s… - alfredobecchett : Le mascherine pagate e mai arrivate, i tamponi salivari che non funzionano, le risorse per la salute finite in cons… - Sara_14Jun : @Marek28165 @AriannaPioli Questa dei tamponi agli animali per far aumentare l'Rt è un ipotesi da non scartare ?? -