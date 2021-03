Svizzera U21-Portogallo U21 europei U21 | formazioni ufficiali | quote | pronostici I lusitani hanno ipotecato i quarti

(Di lunedì 29 marzo 2021) Un po’ tutti gli osservatori reputavano che ilpotesse giocarsi tutte le sue carte in questo Europeo under 21 ma non era facile immaginare una partenza così positiva nel girone: due vittorie, la prima contro la Croazia, la seconda che ha impressionato per quanto è stata meritata, contro l’Inghilterra. I piccolisono davvero InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Svizzera U21-Portogallo U21 (europei U21): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I - RSIsport : ?????????? Oggi alla RSI ????? 18h00 Euro U21, Svizzera ???? - ???? Portogallo - Ticinonline : La U21 di Lustrinelli sfida il Portogallo - Ticinonline : È il giorno della verità #svizzera #u21 @UEFAUnder21 - tuttoatalanta : Italia U21 ai quarti dell'Europeo: domani l'avversaria. Sarà una tra Portogallo, Croazia e Svizzera… -

Poco più in alto degli azzurri si piazza la Danimarca, a 12,00, mentre Croazia esono rispettivamente a 12,00 e 21,00 in attesa degli incontri decisivi in programma oggi....Portogallo nella capitale Lubiana e Croazia Inghilterra a Capodistria, poi sarà il campo a dire che cosa succederà e se saranno possibili ribaltoni... Diretta/ Spagna Repubblica Ceca(...PREPARTITA. Svizzera U21 - Portogallo U21 è valevole per la competizione Europei Under 21. La partita è in programma il giorno 31 marzo alle ore 18:00 allo stadio Stadion Stozic ...La Nazionale U21 di Nicolato raggiunge l’obiettivo Final Eight nell’Europeo di categoria dominando la Slovenia senza le stelle più acclamate ...