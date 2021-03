Svegliati amore mio, anticipazioni mercoledì 31 marzo: Sergio salvo per miracolo (Di lunedì 29 marzo 2021) mercoledì 31 marzo alle ore 21.20, Canale 5 trasmetterà il secondo episodio della mini serie Svegliati amore mio, diretta da Simona Izzo e Ricky Togliazzi, con Sabrina Ferilli nei panni di una mamma coraggio. La prima puntata, andata in onda mercoledì 24 marzo, è stata seguita da 3,8 milioni di telespettatori e ci ha introdotti nella storia della famiglia di Nanà (interpretata da Sabrina Ferilli), composta dal marito Sergio Santoro (interpretato da Ettore Bassi) e dalla figlia Sara (interpretata da Caterina Sbaraglia). Sara è affetta da leucemia, Nanà indaga sulle possibili cause Nel primo episodio, Sara, la figlia dodicenne di Nanà e Sergio, ha un malore durante una gara di nuoto. Uscita dal coma, si scoprirà che la ragazzina soffre di leucemia. Una ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 29 marzo 2021)31alle ore 21.20, Canale 5 trasmetterà il secondo episodio della mini seriemio, diretta da Simona Izzo e Ricky Togliazzi, con Sabrina Ferilli nei panni di una mamma coraggio. La prima puntata, andata in onda24, è stata seguita da 3,8 milioni di telespettatori e ci ha introdotti nella storia della famiglia di Nanà (interpretata da Sabrina Ferilli), composta dal maritoSantoro (interpretato da Ettore Bassi) e dalla figlia Sara (interpretata da Caterina Sbaraglia). Sara è affetta da leucemia, Nanà indaga sulle possibili cause Nel primo episodio, Sara, la figlia dodicenne di Nanà e, ha un malore durante una gara di nuoto. Uscita dal coma, si scoprirà che la ragazzina soffre di leucemia. Una ...

