Supply chain sostenibili | perché conviene Lo spiega l’avv Giordano

(Di lunedì 29 marzo 2021) Le recenti sanzioni con cui la Ue ha deciso di colpire 6 Paesi accusati di violare i diritti umani (Cina, Russia, Libia, Sudan, Eritrea e Myanmar) hanno riportato l’attenzione sulle cosiddette catene di approvvigionamento. La violazione di tali diritti non è appannaggio esclusivo dei Paesi emergenti, più poveri o in guerra. Lo scorso luglio, un grave scandalo ha colpito Boohoo Group Plc – fashion house inglese molto famosa tra i giovanissimi per la moda low cost-ultra fast. Le azioni della società, quotata sul London Stock Exchange, persero oltre il 40% a seguito della notizia, pubblicata dal Sunday Times, secondo cui i lavoratori di un fornitore venivano tenuti in condizioni di moderna schiavitù e pagati meno di quattro sterline l’ora. A Leicester, città nel cuore dell’Inghilterra. La risposta di Boohoo è stata immediata: ha incaricato un noto magistrato ...