Suez, la Ever Given è quasi disincagliata: la riapertura del canale vicina, la nave galleggia. E il petrolio cala (Di lunedì 29 marzo 2021) La posizione è cambiata dell'80% dopo che la gigantesca nave è stata parzialmente liberata, ha reso noto la Suez Canal Authority (Sca) secondo un tweet del portale di notizie Egypt Today. Domenica ... Leggi su ilgazzettino (Di lunedì 29 marzo 2021) La posizione è cambiata dell'80% dopo che la gigantescaè stata parzialmente liberata, ha reso noto laCanal Authority (Sca) secondo un tweet del portale di notizie Egypt Today. Domenica ...

Advertising

ilpost : La nave Ever Given non è più incagliata - petergomezblog : Suez, falliti i tentativi di liberare la Ever Given. Al- Sisi: “Prepararsi a scaricare i container”. Allarme per 20… - ilpost : Perché la nave nel Canale di Suez ci affascina - raelisewin : RT @ilpost: La nave #EverGiven non è più incagliata. Nella notte è stata spostata: ora non ostruisce più il Canale di Suez (anche se il tra… - peppe844 : RT @Corriere: La Ever Given comincia a muoversi: le prime immagini da Suez -