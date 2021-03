Su Instagram Aurora Ramazzotti si sfoga: ecco cosa è successo (Di lunedì 29 marzo 2021) Dopo il suo consueto allenamento, Aurora Ramazzotti realizza delle storie su Instagram per sfogarsi e dire come la pensa Il lunedì di Aurora Ramazzotti sembrava essere iniziato bene, invece qualcosa le ha cambiato l’umore. Amante del fitness e del prendersi cura di sé, stamattina Aurora Ramazzotti è andata a correre, così come ha mostrato alla sua community. Durante la corsa, però, è successo qualcosa che l’ha innervosita. “A parte il mio look da teletubbie in tenuta sportiva. Voglio dirvi una cosa” è quanto ha scritto la Ramazzotti nella prima di tante storie postate su Instagram. “Ci rendiamo conto che nel 2021 succede ancora il fenomeno del ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 29 marzo 2021) Dopo il suo consueto allenamento,realizza delle storie superrsi e dire come la pensa Il lunedì disembrava essere iniziato bene, invece qualle ha cambiato l’umore. Amante del fitness e del prendersi cura di sé, stamattinaè andata a correre, così come ha mostrato alla sua community. Durante la corsa, però, èqualche l’ha innervosita. “A parte il mio look da teletubbie in tenuta sportiva. Voglio dirvi una” è quanto ha scritto lanella prima di tante storie postate su. “Ci rendiamo conto che nel 2021 succede ancora il fenomeno del ...

Aurora Ramazzotti e il sesso: altre risposte piccanti su Instagram... Corriere dello Sport.it Su Instagram Aurora Ramazzotti si sfoga: ecco cosa è successo Dopo il suo consueto allenamento, Aurora Ramazzotti realizza delle storie su Instagram per sfogarsi e dire come la pensa.

Aurora Ramazzotti si sfoga duramente sui social: “A me fa schifo!” Aurora Ramazzotti, duro sfogo sui social: "Sono l'unica che debba sentire fischi?" Tra i volti più seguiti del web dai giovanissimi, e non solo, c'è ...

