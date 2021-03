Striscia la Notizia, anticipazioni puntata 29 marzo: ritorna Michelle Hunziker (Di lunedì 29 marzo 2021) Non la vedevamo in televisione da un po’, da quando è terminato il game show ‘All Togheter now’ che ha condotto lo scorso autunno per l’esattezza. Ora, però, Michelle Hunziker è pronta a ritornare sul piccolo schermo e lo farà sedendosi dietro il bacone di Striscia la Notizia insieme a Gerry Scotti. L’avventura di Francesca Manzini, infatti, è terminata lo scorso 27 marzo 2021 ed è durata per ben 3 settimane. Michelle Hunziker torna al timone del tg satirico di Canale 5, Striscia la Notizia, a partire da questa sera, lunedì 29 marzo 2021. Ad accompagnarla in questa avventura ci sarà Gerry Scotti, con il quale la showgirl svizzera è stata anche ospite a ‘Verissimo‘ nell’ultima puntata ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 29 marzo 2021) Non la vedevamo in televisione da un po’, da quando è terminato il game show ‘All Togheter now’ che ha condotto lo scorso autunno per l’esattezza. Ora, però,è pronta are sul piccolo schermo e lo farà sedendosi dietro il bacone dilainsieme a Gerry Scotti. L’avventura di Francesca Manzini, infatti, è terminata lo scorso 272021 ed è durata per ben 3 settimane.torna al timone del tg satirico di Canale 5,la, a partire da questa sera, lunedì 292021. Ad accompagnarla in questa avventura ci sarà Gerry Scotti, con il quale la showgirl svizzera è stata anche ospite a ‘Verissimo‘ nell’ultima...

lattuga99 : RT @QuiMediaset_it: Da stasera @m_hunziker torna al timone di @Striscia, per il 6° anno consecutivo accanto a @Gerry_Scotti Alle 20.35 su… - tuttopuntotv : Striscia la Notizia, anticipazioni puntata 29 marzo: ritorna Michelle Hunziker - margore6 : @fattoquotidiano il fatto quotidiano ha finito le notizie per poter postare ste robe,neanche striscia la notizia l'avrebbe mandato in onda - PietroAlviti : Il Liceo di Ceccano con Francesco Maura e Luca Abete di Striscia la Notizia a #noncifermanessuno - Martina78017224 : Raga sarebbe bellissimo vedere tommy e stefy condurre striscia la notizia, sarebbe una coppia ???????????????????????? #tzvip -